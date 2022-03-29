Минтранс предложил обязать сервисы такси передавать данные в ФСБ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минтранс предложил обязать службы заказа такси (как агрегаторов, так и таксопарки с собственными приложениями) предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам. Такие предложения содержатся в новой версии законопроекта о такси, с текстом которого ознакомился РБК.

К какой именно информации ФСБ получит доступ, издание не уточняет. По данным РБК, законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Помимо предоставления данных в ФСБ, новый законопроект предлагает ввести минимальный тариф на перевозку, ограничить количество такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за усталостью водителя, а также ввести ответственность агрегаторов в случае аварий, если у водителя не было разрешения.

Работа над законопроектом, регулирующим деятельность такси, ведется российскими властями с 2015 года. В первом чтении он был принят Госдумой в 2018 году.

Читайте также

Правда, что таксисты работают сутками и зарабатывают копейки? Куда жаловаться, если водитель хамит? Стыдные вопросы об агрегаторах такси

Читайте также

Правда, что таксисты работают сутками и зарабатывают копейки? Куда жаловаться, если водитель хамит? Стыдные вопросы об агрегаторах такси

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь