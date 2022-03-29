Минтранс предложил обязать сервисы такси передавать данные в ФСБ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Минтранс предложил обязать службы заказа такси (как агрегаторов, так и таксопарки с собственными приложениями) предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам. Такие предложения содержатся в новой версии законопроекта о такси, с текстом которого ознакомился РБК.
К какой именно информации ФСБ получит доступ, издание не уточняет. По данным РБК, законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.
Помимо предоставления данных в ФСБ, новый законопроект предлагает ввести минимальный тариф на перевозку, ограничить количество такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за усталостью водителя, а также ввести ответственность агрегаторов в случае аварий, если у водителя не было разрешения.
Работа над законопроектом, регулирующим деятельность такси, ведется российскими властями с 2015 года. В первом чтении он был принят Госдумой в 2018 году.