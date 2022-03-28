Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановке инвестиций в Россию

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Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala принял решение приостановить инвестиции в Россиию. Об этом, сообщает Reuters, заявил генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак.

«Происходящее между Россией и Украиной имеет катастрофические последствия и с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире», — сказал аль-Мубарак.

«В этих условиях, — подчеркнул он, — мы вынуждены поставить на паузу инвестиции в этот рынок, в Россию».

Суммарный объем активов под управлением Mubadala оценивается в 243 миллиарда долларов. Инвестиции в Россию, по словам аль-Мубарака, занимают около 1% в портфеле фонда. У Mubadala тесные связи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее суверенные фонды ОАЭ и Саудовской Аравии, работающие с Россией, о приостановке инвестиций не объявляли.

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