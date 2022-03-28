Лавров заявил о подготовке визовых ограничений для граждан «недружественных стран»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих «недружественные действия» против России, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — заявил Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Глава МИД напомнил, что 15 марта были приняты поправки в законодательство, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее такие меры можно было применять только в отношении граждан США.

«Думаю, что данный шаг позволит расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранных граждан. Это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И, наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций РФ», — сказал Лавров.

Коснутся ли визовые ограничения граждан «недружественных стран», не относящихся к перечисленным Лавровым категориями, до публикации проекта указа сказать невозможно.

В список «недружественных стран», утвержденный правительством РФ 5 марта, входят: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

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