Россия и Украина проведут новый раунд очных переговоров в Турции

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Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о проведении нового очного раунда 29-30 марта.

В свою очередь член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры пройдут 28-30 марта.

По словам Арахамии, переговоры пройдут в Турции. Ранее стороны встречались в Беларуси.

Первые раунды переговоров между Россией и Украиной проходили очно, однако потом перешли в формат видеосвязи. Новый раунд станет первой личной встречей делегаций с середины марта.

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