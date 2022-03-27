Глава Минздрава РФ: спрос на некоторые лекарства вырос в 10 раз

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Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По некоторым препаратам [спрос увеличился] в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет», — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Мурашко считает, что «люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

После начала войны в Украине в России выросли цены на лекарства, а в аптеках возникла нехватка ряда препаратов. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что всплеск повышенного спроса на лекарства уже нивелировался. Он также утверждал, что проблем с доступом жизненно необходимых препаратов нет.

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