Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. Ему было 50 лет

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Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в твиттере музыкального коллектива.

Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса», — говорится в сообщении группы.

Причины смерти музыканта не называются. Как отмечает Associated Press, в последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.

Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Он начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников группы.