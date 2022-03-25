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Более половины пусков ракет российской армии в Украине являются неудачными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По подсчетам Вашингтона, процент неудачных пусков варьируется день ото дня и в целом находится в диапазоне от 20% до 60%. Источники Reuters не уточнили, с чем могут быть связаны такие высокие значения. Агентство отмечает, что не может независимо подтвердить эти оценки.

Как пишет Reuters, эти данные могут объяснить, почему Россия за месяц не добилась многих декларированных целей военной кампании, таких как нейтрализация украинской системы ПВО, несмотря на значительное превосходство в военной мощи.

Опрошенные агентством военные эксперты рассказали, что высоким уровнем обычно считаются 20% или больше неудачных запусков.

В Пентагоне 18 марта сообщали, что с начала войны Россия выпустила в Украине более тысячи ракет.

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