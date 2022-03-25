Путин предложил Гергиеву воссоздать дирекцию императорских театров

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Президент России Владимир Путин предложил художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву воссоздать общую дирекции Большого и Мариинского театров, пишет ТАСС.

«Вы наверняка знаете, что в свое время у нас была , которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», — сказал Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Обращаясь к Гергиеву, Путин спросил, как тот относится к идее воссоздать общую дирекцию театров. «Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — подчеркнул президент.

Валерий Гергиев в ответ сказал, что «приходит время задуматься о том, как скоординировать усилия». По его мнению, Большой и Мариинский театры представляют «одну из самых могучих музыкальных или музыкально-театральных традиций на Земле». Гергиев также напомнил о , который предусматривает создание филиалов двух упомянутых театров в городах России.

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