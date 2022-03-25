Путин подписал закон о наказании за «фейки» о зарубежной деятельности российских госорганов

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за распространение «фейков» о деятельности российских государственных органов за рубежом.

Наказание аналогично тому, что предусмотрено за распространение «фейков» об армии. За «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» о государственных органах, работающих за рубежом, будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

За аналогичные действия, совершенные с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», будут наказываться штрафом от 3 до 5 миллионов рублей или колонией на срок от 5 до 10 лет. В случае наступления тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет.

Отдельным законом внесены поправки в КоАП РФ. За публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ», будет грозить штраф 30-50 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для должностных лиц, 300-500 тысяч для юридических лиц.

Если такие действия сопровождаются призывами к несанкционированным протестам, то гражданам будет грозить штраф 50-100 тысяч рублей, должностным лицам — 200-300 тысяч, юрлицам — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что эти нормы коснутся всех, «кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет», например, посольства, торговые представительства, представительства Россотрудничества, Росгвардии и МЧС.

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