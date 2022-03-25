«Почта России» закрыла подписку на «Новую газету» на своем сайте. После сообщений СМИ об этом ее восстановили

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Обновлено. В «Почте России» заявили, что руководство компании не давало указаний снимать издание с подписки. Там пообещали «максимально быстро» восстановить подписку на «Новую газету» и провести внутреннее расследование. В 15:32 мск подписка на издание на сайте «Почты России» снова стала доступна.

«Почта России» закрыла подписку на бумажные выпуски «Новой газеты», сообщается на сайте компании.

В пресс-службе «Почты России» не смогли оперативно ответить на запрос журналистов «Новой». По телефону в компании заявили, что «если на сайте нет возможности оформить подписку, значит так решило само издание». Редакция это отрицает и обещает «защищать свои права и права подписчиков, используя юридические механизмы».

«Новая газета» получает многочисленные жалобы подписчиков на то, что «Почта России» не доставляет новые выпуски газеты, а в почтовых отделениях их не выдают, рассказала редакция.

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Ранее в марте о проблемах с доставкой и получением новых выпусков «Новой газеты» сообщали подписчики из Петербурга. 23 марта местный политик Борис Вишневский рассказал, что вместо газеты получил записку от почтальона, где говорилось об изъятии всего тиража газеты, пришедшего на почту, как экстремистского.

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