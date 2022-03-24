Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт

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Создатель формата графических цифровых изображений — Graphics Interchange Format (GIF) — Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на заявление супруги Уилхайта Кэтлин и некролог на сайте похоронного бюро Megie.

Stephen Lovekin / Getty Images for The Webby Awards

Уилхайт умер 14 марта — через 11 дней после своего 74-летия. По словам его жены, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Похороны Уилхайта состоялись 22 марта в штате Огайо.

Формат GIF был разработан Стивеном Уилхайтом в 1987 году. На тот момент он работал в компании CompuServe. Изначально формат задумывался для сжатия изображений и более быстрой передачи даже при низкой скорости интернет-подключения. Со временем GIF-картинки стали одним из основных методов передачи эмоций в соцсетях, а также используются при создании мемов.

В начале 2000-х Уилхайт вышел на пенсию. В 2013 году его удостоили премии Webby за вклад в развитие интернета.