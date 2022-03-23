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Роскомнадзор составил административный протокол на ООО «Яндекс.Еда» за утечку персональных данных.

Протокол составлен по первой части статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных, не содержащее уголовно наказуемого деяния), предусматривающей от 60 до 100 тысяч рублей штрафа.

Об утечке данных пользователей сама компания сообщила 1 марта. Она сообщила, что «извиняется» и объяснила произошедшее «недобросовестными действиями одного из сотрудников». В «Яндексе» подчеркнули, что утечка не коснулась данных банковских карт, а также информации о логинах и паролях пользователей.

В конце марта в интернете появился сайт с картой, созданной на основе утекшей базы данных. Там были указаны адреса, использованные клиентами «Яндекс.Еды», на каждом адресе можно было увидеть имена всех клиентов сервиса, их номера телефонов, электронные адреса, общую сумму заказов за последние шесть месяцев, коды домофонов и другую информацию. Также на сайте была возможность поиска по номерам телефонов и фамилиям из базы. Сейчас он заблокирован на территории РФ.

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