ЦБ: в феврале россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей. Это рекордная сумма за последние 14 лет

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В феврале 2022 года объем средств жителей России в банках страны снизился на 3,5% или 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Центробанка о развитии банковского сектора РФ.

Как отмечается в документе, наибольший отток средств с банковских счетов пришелся на последнюю неделю февраля.

«Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность», — говорится в обзоре.

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В регуляторе считают, что повышенный спрос россиян на наличные как в рублях, так и в валюте был вызван «негативным информационным фоном в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков».

21 февраля власти России признали независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» с целью «денацификации» Украины. В ответ США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны ввели жесточайшие санкции, которые в том числе затронули банковский сектор и ЦБ.

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