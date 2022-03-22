Госдума приняла закон о наказании за «фейки» о зарубежной деятельности российских госорганов. В колонию можно будет попасть на срок до 15 лет
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Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение «фейков» о деятельности российских госорганов за рубежом.
Наказание будет аналогичным тому, которое предусмотрено за распространение «фейков» об армии. Так, «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Аналогичные действия, совершенные с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», будут наказываться штрафом или колонией на срок от пяти до 10 лет.
В случае наступления тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет.
Кроме распространения заведомо ложной информации, уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до трех лет. Если же эти деяния повлекли последствия, то максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.
Закон о наказании за распространение «фейков» о российской армии был принят 4 марта. С тех пор в России было возбуждено семь уголовных дел по новой статье.