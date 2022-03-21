В работе сервисов Apple произошел массовый сбой

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Вечером 21 марта в работе нескольких сервисов компании Apple — App Store, iCloud, Apple TV и Apple Music — произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой затронул пользователей из США и других стран. В России со сбоем столкнулись пользователи Apple Music, у которых, в частности, не загружаются плейлисты.

На Downdetector поступили тысячи жалоб на работу сервисов Apple. При этом сама компания на момент публикации заметки не сообщала о проблемах на своей странице о состоянии системы.

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