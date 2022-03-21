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Умер писатель Юз Алешковский

Источник: Алексей Алешковский

Писатель, автор песен Юз Алешковский умер в США в возрасте 92 лет. О его смерти сообщил его сын Алексей Алешковский в фейсбуке.

Одно из самых известных произведений Алешковского — песня 1959 года «Товарищ Сталин, вы большой ученый», написанная от лица политзаключенного.

Юз Алешковский и Андрей Макаревич исполняют песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый»
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