Умер писатель Юз Алешковский

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Писатель, автор песен Юз Алешковский умер в США в возрасте 92 лет. О его смерти сообщил его сын Алексей Алешковский в фейсбуке.

Одно из самых известных произведений Алешковского — песня 1959 года «Товарищ Сталин, вы большой ученый», написанная от лица политзаключенного.

Юз Алешковский и Андрей Макаревич исполняют песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый»

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