«Русская служба Би-би-си» выяснила имена 557 российских военных, погибших в Украине

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С начала войны в Украине по состоянию на 12:00 мск 21 марта погибли не менее 557 российских военных, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на сообщения СМИ, заявления властей регионов РФ и собственные данные.

«Би-би-си» учитывало только сообщения, содержащие конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание. Не учитывались сообщения СМИ со ссылкой на источники, если в публикациях отсутствовали имена и фамилии. Также не учитывались сообщения о гибели людей, не являющихся кадровыми военными России — то есть служащих подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также сотрудников ЧВК Вагнера.

В список подтвержденных погибших, составленный журналистами, попал один генерал-майор —заместитель командующего 41-й армией Андрей Суховецкий. Украинские власти утверждали, что к 19 марта на войне погибли не менее пяти российских генералов.

В списке «Би-би-си» также упоминаются восемь полковников, девять подполковников, 20 майоров, 71 младший офицер, а также 448 рядовых, сержантов и прапорщиков.

Помимо 557 подтвержденных погибших военнослужащих, «Би-би-си» нашла сообщения о еще 38 российских военных, погибших в Украине, но независимого подтверждения этих смертей нет.

В списках официально признанных потерь — десятки десантников, семеро представителей спецназа ГРУ, несколько сотрудников ОМОНа из разных регионов России, а также бойцы элитных отрядов спецназа Росгвардии. В открытых источниках журналисты обнаружили информацию о гибели 51 контрактника.

Минобороны России первый и единственный раз сообщило данные о погибших в «спецоперации» в Украине 2 марта. Тогда министерство сообщило о 498 погибших военнослужащих и 1597 раненых.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что боевые потери России — около 15 тысяч военных. УНИАН однажды сообщало, что в это число входят и погибшие, и раненые. По оценке разведки США от 16 марта, на войне в Украине погибли семь тысяч российских военных, еще 14 тысяч ранены.

Телеграм-канал «Горюшко», который собирает данные о погибших российских военных из открытых публикаций в соцсетях, к 15:30 мск 21 марта составил поименный список 600 человек, погибших во время «специальной операции» в Украине.

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