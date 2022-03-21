Российские киносети объявили о заморозке цен на билеты. Показывать будут индийское, латиноамериканское и южнокорейское кино

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Ряд решили заморозить стоимость билетов и на продукцию кинобаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей этих сетей.

Решение вызвано желанием сетей сохранить зрителя в отсутствие высоко востребованного контента после отказа главных голливудских кинокомпаний показывать свои фильмы в России после военного вторжения в Украину. Поход в кино, по словам руководителей сетей, является одним из самых популярных видов досуга в России.

Показывать киносети собираются российские фильмы и кинохиты, советскую и зарубежную классику, а также индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы. Лидером по сборам в прошлый уикэнд стал концерт BTS.

Гендиректор одной из киносетей отметил, что в условиях санкций затраты на лампы и комплектующие к кинопроектором выросли примерно на 80%. В то же время главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев заявил «Ведомостям», что считает заявление о заморозке цен «маркетинговым ходом»: по его мнению, объективных причин для повышения цен на билеты сейчас нет.

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