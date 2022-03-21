На юге Китая разбился пассажирский «боинг». На борту находились 133 человека

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая, сообщают местные СМИ.

Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

На борту находились 133 человека. Информации о погибших пока не поступало.

В соцсетях публикуют кадры предполагаемого крушения самолета.