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На юге Китая разбился пассажирский «боинг». На борту находились 133 человека

Источник: Meduza

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая, сообщают местные СМИ.

Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. 

На борту находились 133 человека. Информации о погибших пока не поступало.

В соцсетях публикуют кадры предполагаемого крушения самолета. 