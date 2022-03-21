Латвия объявила о блокировке сервиса такси Yandex Go
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Автотранспортная дирекция Латвии решила аннулировать лицензию компании Yandex Taxi B.V. и заблокировать приложение Yandex Go, начиная с 23 марта. С этого времени, сообщается на сайте дирекции, «Яндекс» больше не сможет предоставлять услуги такси на территории Латвии.
Дирекция пошла на такой шаг, установив, что приложение Yandex Go обменивается данными с серверами, расположенными в России. В ведомстве считают, что таким образом данные жителей Латвии и иностранцев, пользующихся приложением, могут оказаться в распоряжении России.
Транспортные компании и отдельные водители, которые продолжат пользоваться приложением Yandex Go, будут оштрафованы, заявили в дирекции.
Автотранспортная дирекция блокирует Yandex Go в Латвии уже во второй раз. В марте-мае 2020 года сайт и приложение сервиса такси оставались заблокированными из-за того, что компания не зарегистрировалась в автотранспортной дирекции.