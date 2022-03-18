В России резко вырос спрос на презервативы

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В последние недели в магазинах и аптеках России существенно выросли продажи презервативов, сообщает РБК, ссылаясь на данные исследовательских компаний и ретейлеров.

По данным исследовательской DSM Group, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года в натуральном выражении выросли на 17%, до 540,7 тысячи упаковок, а в денежном — на 32%, до 184,1 миллиона рублей. В предыдущую неделю — с 21 по 27 февраля 2022 года — натуральные продажи снизились год к году на 0,2%, до 460 тысяч упаковок, а в денежном выражении выросли на 3,6%, до 139,2 миллиона рублей.

В исследовательской компании NielsenIQ говорят, что, согласно результатам аудита продовольственной розницы, в первую неделю марта продажи презервативов в денежном выражении выросли на 11,4%, тогда как средний показатель за последние 12 месяцев для этой продукции снижался почти на 4%.

В сети аптек «36,6» сообщили, что продажи презервативов в последние две недели выросли почти на 26% по сравнению с предыдущими неделями. О росте продаж презервативов на 30% неофициально также сообщил менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.

В Ozon сообщили, что продажи в первой половине марта выросли на 33% по сравнению с предыдущими двумя неделями, а популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук. В Wildberries сообщили, что с 1 по 14 марта продажи презервативов выросли на 170% год к году.

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