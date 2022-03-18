«Сбер» перестал переводить доллары клиентов в другие банки

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С 18 марта Сбербанк прекратил осуществлять переводы физических лиц в другие банки (как российские, так и зарубежные) в пяти валютах: долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

Физические лица также не смогут получить на счет в Сбербанке переводы в этих валютах из других российских и зарубежных банков. В сообщении банка сказано, что такое решение принято «из-за санкций».

В «Сбере» отметили, что в офисах банка по-прежнему можно отправлять переводы по России и в другие страны в шести валютах: рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. В приложении «Сбербанк Онлайн» доступны переводы зарубеж только в евро.

Сбербанк рекомендовал перед переводом уточнять, есть ли ограничения на стороне банка-получателя, пишет «Интерфакс». В компании подчеркнули, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка.

24 февраля США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам, ограничения не являются блокирующими.

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