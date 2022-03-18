Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта, где будут обсуждать меры поддержки спортсменов в условиях санкций
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом РИА Новости рассказал муж спортсменки Владас Ласицкас.
По его словам, Ласицкене изначально не давала своего согласия на участие в мероприятии. «Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», — сказал супруг легкоатлетки.
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18 марта Минспорта анонсировало встречу, где Матыцин обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций. Изначально сообщалось, что она пройдет 21 марта, но позже ее перенесли на 23 марта.
В сообщении говорилось, что помимо Ласицкене на мероприятие приглашены спортсмены Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, гимнастки Дина и Арина Аверины, а также легкоатлетка Анжелика Сидорова. Последняя, по данным источника РИА Новости, в итоге тоже отказалась от участия.
Из-за вторжения России в Украину многие международные спортивные федераций объявили об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Так, 1 марта Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила отстранить от международных турниров российских и белорусских легкоатлетов, включая тех, кто выступал под нейтральным флагом.
14 марта 44 из 55 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, обратились к президенту Всероссийской федерации легкой атлетики Ирине Приваловой, сообщал «Матч ТВ». Спортсмены попросили ее предъявить ультиматум World Athletics и приостановить процесс восстановления ВФЛА, если россиян не допустит к турнирам.