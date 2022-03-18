Британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание у RT

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Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание у телеканала RT.

В Ofcom объяснили, что приняли во внимание то, что RT финансируется российским государством, которое начало вторжение в другую страну, а также новые российские законы, «по сути, объявляющие вне закона любую независимую журналистику с нарративом, отличным от государственного».

«Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT было бы невозможно придерживаться принципа беспристрастности, заложенного в Вещательном кодексе», — заявили в регуляторе.

Решение проверить, может ли RT сохранить лицензию на вещание, было принято на фоне проведения 29 расследований по поводу соблюдения принципа беспристрастности при освещении телеканалом российского вторжения в Украину, добавили в Ofcom.

RT прекратил вещание в Великобритании 2 марта из-за европейских санкций против России.

За время войны в Украине Россия заблокировала сайты «Би-би-си».

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