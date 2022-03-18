Болгария объявила о высылке десяти российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов «персона нон грата», они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении МИДа сказано, что решение принято «по предложению компетентных органов Республики Болгарии» из-за того, что дипломаты осуществляли в стране «деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». Что именно они делали, не уточняется. В прокуратуре Болгарии это не комментировали.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сказала ТАСС, что российские власти воспринимают высылку «как крайне недружественный акт» и оставляют за собой право на ответные действия.

2 марта МИД Болгарии объявил о высылке двух российских дипломатов, подозреваемых в разведывательной деятельности. После этого посол РФ в Болгарии допустила, что вскоре страны Европы начнут объявлять о высылке российских дипломатов.

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