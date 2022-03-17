В Минске найден мертвым польский дезертир Эмиль Чечко. Недавно он рассказывал, что польские силовики убили двух волонтеров на границе

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25-летний польский военнослужащий Эмиль Чечко, который дезертировал и попросил убежище в Беларуси, найден мертвым в Минске. Об этом сообщает «Белта», ссылаясь на Следственный комитет Беларуси.

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске», — заявили в СК. Следствие рассматривает все возможные версии, «в том числе насильственный характер смерти». Причину его смерти установят судмедэксперты.

Эмиля Чечко нашел мертвым глава центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков, чья организация помогала бывшему польскому военному. Беляков рассказал, что пошел к Чечко домой, когда тот не появился на работе. «После я его обнаружил и вызвал наряд милиции», — сказал он. По его словам, недавно активисты встречались с Чечко и «все было абсолютно нормально».

Эмиль Чечко в декабре 2021 года, выступая на государственном телеканале «Беларусь 1», заявил, что видел, как польские силовики совершили два убийства волонтеров, помогавших мигрантам. Никаких доказательств он не привел.

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