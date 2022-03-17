Умерла актриса Наталья Назарова

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Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Назарова умерла в возрасте 72 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского), после чего ее сразу приняли в труппу Московского художественного театра. Тогда же состоялся ее дебют в кино.

В числе наиболее известных работ Назаровой роли в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег», «Мисс миллионерша», «Любимая женщина механика Гаврилова».

В 1989 году Назарова получила черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестного преступника и по состоянию здоровья была вынуждена оставить актерскую профессию.