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Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» остановил полеты

Источник: Коммерсант

Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, еще 10 марта авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность двух входящих в группу «Волга-Днепр» европейских авиакомпаний — британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany.Обе они были учреждены основателем «Волга-Днепр» Алексеем Исайкиным, а основанием для запрета полетов стало его российское гражданство.

Самолеты российских компаний группы также не летают уже несколько дней — из-за сложностей с их перестрахованием, пишет «Коммерсант».

По данным РБК, что материнская авиакомпания «Волга-Днепр», зарегистрированная в России и летающая на самолетах, находящихся у нее в собственности, а не в лизинге, в последние дни совершила два перелета: 15 марта — из Пекина во Владивосток, 16 марта — из Москвы в Братиславу. Зарегистрированные в России дочерние компании AirBridgeCargo и «Атран» совершили свои последние полеты 13 марта.

Один из источников «Коммерсанта» на логистическом рынке отмечает, что «представить себе пути спасения группы „Волга-Днепр“ крайне затруднительно». В перспективы роста внутренних авиаперевозок он не верит: «Здесь нет бизнеса. Есть так называемый северный завоз: продуктов питания и топлива на Чукотку на Ил-76, но не более того». Сохранение деятельности группы, по его мнению, возможно только за счет субсидий со стороны государства.

Коммерсант

По данным Росавиации, группа «Волга-Днепр» занимала 47% российского рынка авиационных грузоперевозок в январе 2022 года. Самолеты группы совершали несколько десятков рейсов ежедневно.

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