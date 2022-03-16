Slack объявил об отключении некоторых российских клиентов из-за санкций

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Руководство корпоративного мессенджера Slack объявило, что отключает некоторых российских клиентов. Такое решение в заявлении Slack объясняется необходимостью выполнять санкции, введенные из-за вторжения России в Украину, а также внутренней политикой материнской компании мессенджера Salesforce.

«Slack обязан принять меры для соблюдения санкций в США и других странах, где мы работаем, в том числе в некоторых обстоятельствах приостанавливать действие учетных записей без предварительного уведомления, как это предусмотрено законом», — цитирует заявление компании Axios.

В Slack заверили, что «находятся в контакте» с клиентами, которых затронуло отключение, и пытаются минимизировать для них ущерб, насколько это допускают действующие ограничения.

Издание «Бумага» со ссылкой на письмо, отправленное Slack российским клиентам, пишет, что российских пользователей с платного тарифа переведут на бесплатный. Из-за этого их возможности будут ограничены — например, в архиве переписок будет доступно только 10 тысяч сообщений. Кроме того, в Slack нельзя будет добавлять новых участников из России.

По данным из неофициальных источников, которые распространили российские телеграм-каналы, среди отключенных от Slack российских клиентов был «Сбербанк».

Компания Salesforce, купившая Slack в конце 2020 года за 27,7 миллиарда долларов, ранее заявила, что приостанавливает работу на российском рынке.

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