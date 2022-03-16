Прокуратура нашла «разрушение традиционных ценностей» в одной из образовательных программ в РАНХиГС

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Прокуратура Москвы по итогам проверких пришла к выводу, что образовательная программа университета Liberal Arts «направлена на разрушение традиционных ценностей». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на письмо ведомства.

В программе прокуратура увидела нарушение 38-й и 43-й статей Конституции России, в которых говорится о праве на защиту государством детства, а также на бесплатное образование. Кроме того, считает прокуратура, Liberal Arts противоречит Стратегии национальной безопасности, утвержденной в 2021 году.

По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что программа «направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории», снижает воспитательную составляющую обучения, а также «не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей».

Ведомство потребовало от РАНХиГС устранить нарушения и исключить факты «деструктивного иностранного влияния на российскую молодежь через образовательные программы».

На сайте РАНХиГС поясняется, что Liberal Arts основана на американской системе обучения, когда студенту предоставляется максимальная свобода в выборе дисциплин. Среди ее направлений — мировая политика, журналистика, управление, психология, филология, история государства и власти.

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