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Политик Алексей Навальный заявил, что новое уголовное дело, по которому ему грозит 13 лет лишения свободы, не заставит его отказаться от своих принципов, а его продолжит свою работу на новом уровне и станет международной организацией. Заявление оппозиционера опубликовано в его инстаграме и других соцсетях.

Если срок — это цена за мое человеческое право говорить то, что считаю нужным, и гражданское право бороться за лучшее будущее для России, — то могут просить 113. Я не откажусь от своих слов и того, что делал.

Навальный также высказался о войне России с Украиной.

В своем последнем слове я говорил, конечно, о войне. О том, как она стала прямым последствием коррупции и деградации. Кровавым прикрытием провала путинского режима.

Сейчас мы все не должны просто ойкать, акать, каяться и причитать. Каждый должен действовать. По-своему, как может, с учетом обстоятельств, но действовать.

Четко, как завещал один наш великий писатель, цитатой которого я завершил выступление, Л. Н. Толстой: «Война — произведение деспотизма. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом».

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15 марта в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает уголовное наказание Алексей Навальный, состоялись прения по новому делу политика по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Гособвинитель попросил назначить Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен 22 марта.

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