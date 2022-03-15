Сервис коротких видео Coub закроется спустя 10 лет после запуска

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Сервис Coub, позволяющий создавать короткие зацикленные видеоролики, закроется 1 апреля 2022 года.

В компании «Комитет», которая владеет сервисом, подтвердили эту информацию, сообщает TJournal, одно из изданий «Комитета». До закрытия платформы пользователи Coub смогут скачать свои видеозаписи.

Coub работает с апреля 2012 года, его создали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. В 2020 году у сервиса закончились деньги на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021 года компания объявила о планах продать Coub. О том, найден ли покупатель, не сообщалось.

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