Умер актер киновселенной Marvel и обладатель «Оскара» Уильям Херт

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Американский актер, лауреат премии «Оскар» Уильям Херт умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил его сын Уилл, пишет Deadline.

Future Image / Imago / Scanpix / LETA

«С большой грустью семья Херт оплакивает Уильяма Херта, любимого отца и оскароносного актера… Он мирно умер в окружении семьи от естественных причин», — говорится в заявлении Херта — младшего. Отмечается, что актер умер 13 марта, не дожив всего неделю до своего 72-летия.

В 2018 году сообщалось, что у Херта — старшего диагностировали рак простаты, который распространился на кости.

Уильям Херт снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Его трижды номинировали на «Оскар», но он получил его только однажды — в 1986 году за лучшую мужскую роль в фильме «Поцелуй женщины-паука». Кроме того, Херт был широко известен благодаря роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel.