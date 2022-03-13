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Около консульства США в иракском Эрбиле взорвались ракеты

Источник: Meduza

Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. 

Как сообщает Иракское национальное информагентство, в городе было слышны как минимум три взрыва. 

Известно, что пострадало здание расположенного рядом телеканала Kurdistan 24. Также прекращена работа местного аэропорта.

О возможных жертвах или пострадавших не сообщается.

По неподтвержденным сведениям, ракеты могли быть запущены с территории Ирана.