Около консульства США в иракском Эрбиле взорвались ракеты

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Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака.

Как сообщает Иракское национальное информагентство, в городе было слышны как минимум три взрыва.

Известно, что пострадало здание расположенного рядом телеканала Kurdistan 24. Также прекращена работа местного аэропорта.

О возможных жертвах или пострадавших не сообщается.

По неподтвержденным сведениям, ракеты могли быть запущены с территории Ирана.