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Роскомнадзор — пользователям инстаграма: надеемся, вы найдете возможности для коммуникации и бизнеса в VK и «Одноклассниках»

Источник: Meduza

Некоторые пользователи «Госуслуг» получили почтовую рассылку от Роскомнадзора с комментарием по поводу грядущей блокировки инстаграма в России.

Согласно письму, решение о блокировке было связано с необходимостью защитить от «травли и оскорблений» и «обеспечить психологическое здоровье» российских граждан, в том числе детей и подростков. Призывы к насилию по признаку национальной общности или гражданства, по мнению Роскомнадзора, можно характеризовать как геноцид.

В ведомстве выразили надежду, что после блокировки пользователи инстаграма переключатся на российские соцсети и будут использовать их в том числе для ведения бизнеса.

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.

На сайте и в соцсетях Роскомнадзора этот текст на момент выхода новости опубликован не был. Почему ведомство решило распространить его через «Госуслуги», неизвестно.

Инстаграм будет заблокирован в России с 14 марта. Известные и доступные в России соцсети, такие как VK, «Одноклассники» или телеграм, не повторяют функционал инстаграма.

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