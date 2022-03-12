Кремль сообщил о продолжении переговоров с Украиной по видеосвязи

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Переговоры между делегациями Украины и России продолжаются по видеосвязи, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Позже это подтвердил участник украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Последняя встреча двух делегаций состоялась в Беловежской пуще 7 марта. После этого в Анталье прошла встрече глав МИДов обеих стран; видимых результатов у этих переговоров не было.

Первое упоминание переговоров, которые проводились в видеоформате в последние дни, появилось 12 марта на сайте Кремля — в сообщении о том, что Владимир Путин рассказал о них президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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