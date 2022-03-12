eBay временно прекратил обслуживать продавцов из России
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Маркетплейс eBay решил приостановить транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Об этом говорится в письме, которое компания направила зарегистрированным на площадке продавцам из России, сообщает «Интерфакс».
«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», — заявил маркетплейс.
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Теперь в учетной записи российских продавцов будет установлен статус «В отпуске». Их объявления с фиксированной ценой скроют из результатов поиска, тематические объявления или объявления в формате аукциона завершат, а ставки на них отменят. В свою очередь покупатели не смогут купить товары продавцов из России.
Неделей ранее eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем на фоне войны.