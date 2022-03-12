Colgate-Palmolive ограничила поставку товаров в Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении компании.

Кроме того, Colgate-Palmolive прекратила все инвестиции, медийную и рекламную деятельность на территории России. Причиной такого решения стало российское вторжение в Украину.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь