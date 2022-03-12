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Colgate-Palmolive ограничила поставку товаров в Россию

Источник: Colgate-Palmolive

Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении компании.

Кроме того, Colgate-Palmolive прекратила все инвестиции, медийную и рекламную деятельность на территории России. Причиной такого решения стало российское вторжение в Украину.

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