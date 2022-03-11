Роскомнадзор дал пользователям двое суток на уход из инстаграма. Соцсеть заблокируют 14 марта

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Роскомнадзор объявил, что начнет блокировать инстаграм с полуночи 14 марта. Тем самым ведомство дает дополнительные двое суток пользователям для переноса материалов в другие соцсети.

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.

11 марта Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать Meta (материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp) «экстремистской организацией». Накануне Meta изменила свою политику модерации, перестав удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ). Роскомнадзор заявил, что выполнит требование прокуратуры о блокировке инстаграма. Фейсбук уже заблокирован в России с 4 марта.

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