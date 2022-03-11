Редакция «Эха Москвы» стала выпускать передачи на ютьюб-канале «Живой гвоздь»

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Редакция закрытой радиостанции «Эхо Москвы» стала выпускать передачи на ютьюб-канале «Живой гвоздь».

10 марта там вышло три передачи — «Один» с Дмитрием Быковым, «Атака с флангов» с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко и «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым.

На 11 марта запланированы по меньшей мере три трансляции — «#СлухайЭто» с Венедиктовым, «2022» с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским и «Сканер» с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой.

Ютьюб-канал «Эха Москвы» был удален вслед за блокировкой и прекращением вещания радиостанции по требованию Генпрокуратуры. Ведомство обвинило «Эхо» в распространении ложных сведений о войне в Украине, а также в распространении призывов к экстремизму. «Эхо Москвы» решило оспорить свое отключение в суде.

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