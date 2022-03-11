Разработчики антивирусов Norton, Avast и Bitdefender приостановили продажи в России

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Американская компания NortonLifeLock, разработчик антивирусной программы Norton, приостановила деятельность в России, сообщается на российском сайте компании.

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за то, что вы наш ценный клиент», — говорится в сообщении.

Российские пользователи Norton уже пожаловались на то, что не могут обновить антивирусные базы, передает «Интерфакс».

О приостановке деятельности в России также сообщили чешская компания Avast и румынская Bitdefender.

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