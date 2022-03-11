«Командование склоняет срочников к участию в спецоперации». Мать призывника из Петербурга, отправленного на границу с Украиной, обратилась к Путину

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Мать 20-летнего срочника из Петербурга, которого отправили на границу с Украиной, обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину и попросила вернуть солдат в воинские части. Выдержки из письма Марины Ивановой в администрацию президента и Минобороны РФ приводит «Фонтанка».

Сына Ивановой призвали в июле 2021 года и распределили в войсковую часть под Москвой. По ее словам, сейчас сына там нет, его вместе с другими солдатами перебросили на границу с Украиной, на территорию Курской или Белгородской областей. Где точно находится сын, Иванова не знает, поскольку в последнее время получает от него только короткие СМС-сообщения.

«По имеющейся у меня информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными силами РФ, против воли солдат срочной службы», — говорится в письме.

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Изданию петербурженка рассказала, что командующие предложили солдатам сделать два шага вперед, если они согласны на участие в боевых действиях, после чего вышли все. «Они запуганы. Стоят в 10–15 километрах от границы, от рассказов волосы дыбом встают», — сообщила Иванова.

По ее словам, в Украине оказался друг ее сына, который также служит первый год. По сведениям родных, его с сослуживцами «экстренно вывозят в часть» в Россию.

В письме мать срочника попросила Путина разобраться в ситуации, принять меры к соблюдению законов и вернуть солдат в части, где они должны служить по распределению. «Как мать, у которой единственный сын, убедительно вас прошу и просто умоляю», — цитирует письмо «Фонтанка».

Родные срочников ранее неоднократно сообщали об их участии в военных действиях в Украине. При этом власти России неоднократно это отрицали. В частности, Путин говорил 5 марта, что в «спецоперации» принимают участие «только профессиональные военные», а «призывников нет ни одного».

9 марта Минобороны признало, что срочники воюют в Украине. В ведомстве сказали, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», но часть из них были захвачены в плен. После этого президент поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации, сообщили в Кремле.

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