Western Union прекратит работу в России и Беларуси с 24 марта

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Платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в России и Беларуси на фоне войны в Украине.

Компания-оператор системы в России обратилась в Центробанк с заявлением о своем исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта 2022 года.

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта, будут доступны для получателей в других странах в любое время, сообщили в пресс-службе компании. Переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю.

Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из партнеров системы, которых компания определяет в данный момент.

На фоне российского вторжения в Украину десятки крупных мировых компаний и брендов объявили о приостановке своей работы в России. С 10 марта международные платежные система Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.

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