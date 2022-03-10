Умер бывший участник «Отпетых мошенников» Вячеслав Зинуров

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Бывший участник поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (также известен под псевдонимом Том Хаос) умер в Петербурге в возрасте 50 лет. Об этом ТАСС сообщил концертный директор артиста Линар Сафиуллин.

По его словам, о смерти Зинурова стало известно после того, как он не приехал 10 марта на запланированные съемки.

Антон Спиридонов / Коммерсантъ

Сафиуллин не стал раскрывать причину смерти музыканта, уточнив лишь, что она не связана с криминалом. Телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Зинуров покончил с собой.

Вячеслав Зинуров выступал в составе группы «Отпетые мошенники» с момента ее основания в 1996 году по 2021 год. По сообщениям СМИ, он покинул коллектив по финансовым разногласиям. «Отпетые мошенники» за свою карьеру выпустили семь студийных альбомов, последний из которых датируется 2008 годом.