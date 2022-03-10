Мосгорсуд: в Москве арестованы более 200 участников несанкционированных акций, более 1,1 тысячи человек оштрафованы

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В московские районные суды с 24 февраля поступили 4355 административных материалов против участников несанкционированных акций, из которых 1340 дела были рассмотрены, сообщил Мосгорсуд.

Речь, очевидно, идет об участниках акций против войны в Украине.

К настоящему моменту 228 человек были отправлены под арест. 1114 человека были оштрафованы.

Протесты против войны в Украине продолжаются в российских городах с самого начала российского вторжения. По подсчетам , почти 14 тысяч человек были задержаны. За время протестов в России был принят закон, угрожающий уголовным преследованием за антивоенные высказывания.

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