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В ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили исторические максимумы и поднялись в моменте до отметок 121,52 рубля и 132,31 рубля соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако валюты не удержались на пике и немного подешевели. Так, на 11:06 мск курс доллара США составил 120,01 рублей, подорожав всего на копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. В свою очередь евро достиг отметки в 131,87 рубля, прибавив в цене 4,8 рубля.

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По данным Банка России, официальный курс доллара на 10 марта составляет 116,08 рубля, евро — 126,43 рубля.

Российский рубль продолжает дешеветь на фоне вторжения РФ в Украину и санкций Запада, которые за этим последовали.

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