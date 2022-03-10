Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей

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Работа магазина приложений Google Play ограничивается в России. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на письмо команды Google Play к разработчикам.

Google назвал причиной ограничений проблемы с системой оплаты. Таким образом теперь российские пользователи смогут скачать в Google Play только бесплатные приложения.

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В свою очередь YouTube объявил, что полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажу мерча. Уведомление об этом получили блогеры из России, пишет РБК.

Ранее видеохостинг отключил показ рекламы российским пользователям из-за войны в Украине.

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