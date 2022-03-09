В России появится единый реестр физических лиц, объявленных «иноагентами» или связанных с ними — например, сотрудников СМИ с этим статусом
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, предполагающие создание единого реестра физических лиц, объявленных «иностранными агентами», «СМИ — иностранными агентами», а также связанных с «иностранными агентами». Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идет в том числе о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иностранными агентами», а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».
Сейчас никаких реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами», Минюст не ведет.
Поправка внесена ко второму чтению законопроекта (40921-8) о единых принципах и параметры проведения дистанционного электронного голосования на всех выборах в России. Другими поправками конкретизируются требования к участию иноагентов и аффилированных с иноагентами граждан в выборах.
В России «иноагентами» признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами» включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Также Минюст должен вести отдельный реестр физических лиц — «иностранных агентов», но сейчас о людях с таким статусом данных нет.