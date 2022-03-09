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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, предполагающие создание единого реестра физических лиц, объявленных «иностранными агентами», «СМИ — иностранными агентами», а также связанных с «иностранными агентами». Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет в том числе о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иностранными агентами», а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».

Сейчас никаких реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами», Минюст не ведет.

В России «иноагентами» признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами» включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Также Минюст должен вести отдельный реестр физических лиц — «иностранных агентов», но сейчас о людях с таким статусом данных нет.

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