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Евросоюз собирается ужесточить санкции против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщила в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые меры предусматривают:

санкции против 160 человек, среди которых будут крупные российские бизнесмены и члены Совета Федерации;

ограничения на экспорт технологий в области морской навигации в Россию;

санкции против активов в криптовалюте (чьих, не уточняется) и против белорусского банковского сектора.

Обновлено. Новые санкции ЕС затронут 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации, которые одобрили ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении практических всех депутатов Госдумы, которые одобрили обращение к президенту России по поводу признания независимости ДНР и ЛНР и голосовали за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными республиками.

Кроме того, ограничения Евросоюза затронули некоторые российские банки, депозиты россиян, лично президента России Владимира Путина, а также ряд чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

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