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После начала войны в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют подсчеты Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университета, и его исследовательской группы.

Ряд крупных компаний остаются в России. Зонненфельд и его группа составили список из нескольких десятков таких компаний, имеющих значительное присутствие на российском рынке. В него вошли, в частности, Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.

Зонненфельд ранее сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980 годах и выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать Россию.

Неполный список компаний, ушедших из России

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Неполный список компаний, ушедших из России

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

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